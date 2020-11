Como Bielsa foi para o Leeds: «Não atendeu o telefone mas no dia seguinte já tinha visto 10 jogos»

Marcelo ‘El Loco’ Bielsa é um ídolo dos adeptos do Leeds. O técnico foi um dos grandes responsáveis pelo histórico regresso do clube à Premier League, 16 anos depois. Um treinador que não deixa ninguém indiferente e que, obviamente, teria de ter uma história curiosa por detrás da sua contratação. Tudo começou com uma conversa entre Andrea Radrizzani, o dono do Leeds, e Víctor Orta, o director desportivo, no final da época 2017/18.





"Foi durante uma conversa com o Víctor, no carro. Tinha sido uma temporada difícil e eu queria um líder, um treinador carismático que pudesse mudar a dinâmica da equipa e o Víctor disse: ‘O Marcelo Bielsa seria incrível, mas é impossível’. Quando me dizem que algo é impossível, eu só fico a querê-lo mais", afirmou o dono do clube, à BeIN Sports, explicando depois como se gerou o contacto com Bielsa."Disse ao Víctor: ‘liga-lhe’. Mas ele não atendeu o telefone e o Víctor deixou-lhe uma mensagem. Quando ele falou com Bielsa no dia seguinte, já ele tinha visto dez jogos do Leeds e conhecia os jogadores todos. Voámos para Buenos Aires e tivemos dez horas num apartamento a aprender com ele. Já tinha tudo claro na sua mente do que fazer e o que mudar no clube", revelou.