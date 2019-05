Como Harry Kane, mesmo lesionado, ajudou o Tottenham na reviravolta em Amesterdão

Se ofoi determinante para a reviravolta que o Liverpool levou a cabo diante do Barcelona, as palavras do avançado Harry Kane ao intervalo do jogo que colocou frente a frente o, em Amesterdão, foram determinantes para o triunfo dos 'spurs'. Pelo menos foi o que contou Kieran Trippier depois do jogo.O jogador encontra-se lesionado e por isso não entrou nos planos de Mauricio Pochettino para esta partida das meias-finais da Liga dos Campeões, mas ao intervalo foi ao balneário falar com os companheiros."Não sei como está a lesão dele, mas obviamente esperamos que regresse depressa porque ele é muito importante. Ao intervalo falou connosco e garantiu que nós conseguíamos jogar melhor. Claro que todos sabíamos disso, mas era o que precisávamos de ouvir, precisávamos daquele sinal de liderança. Ele não estava feliz pela forma como estávamos a jogar", contou Trippier. "O Harry acabou por nos dar uma motivação extra porque a presença dele é muito importante."Harry Kane confirmou que esteve no balneário ao intervalo: "A primeira parte foi dececionante, estávamos a deixá-los jogar. Sabíamos que tínhamos 45 minutos para mudar as coisas. Eles mergulharam fundo e mostraram paixão. Tivemos de esperar pelo último minuto, mas encontrámos o caminho. Estou sem palavras, eu sei o que isto significa para o clube", sublinhou o avançado.