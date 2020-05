Como Ronaldo e Messi fazem McTominay ser melhor: médio do Man. United responde a tudo

Scott McTominay, médio do Manchester United, respondeu a algumas questões de adeptos, nomeadamente, como evolui depois de já ter cumprido o sonho de representar a equipa principal dos red devils. O jogador, de 23 anos, deu o exemplo de dois dos melhores jogadores do mundo.





"Podemos ver os melhores exemplos do mundo, que são Ronaldo e Messi, pelos anos e anos em que se mantém neste nível. Se qualquer jogador, que não é tão bom, pensa só que eles conseguiram e ficaram por acaso, estão apenas a brincar. É que assim que um jogador deixa de estar disposto a aprender, disposto a melhorar, a ver jogos de futebol, então esse jogador está a perder-se", vincou o jogador formado no emblema de Manchester, explicando, ainda, como tenta melhorar todos os dias: "Sempre fui dos casos em que estive desesperado para melhorar qualquer pequeno detalhe com o Kieran McKenna [adjunto], com o Michael Carrick, o treinador, qualquer pessoa, qualquer jogador que queira falar sobre as mais pequenas coisas que te podem ajudar a melhorar e tens de o aceitar com as duas mãos. Caso contrário, vais olhar para trás e pensar: 'Oh, estou arrependido de não ter feito isso ou me arrependo de não ter feito aquilo'. Quando terminar a carreira todos querem dizer 'eu dei absolutamente tudo o que pude'".Esta é a mentalidade de McTominay e é, com isto, que pretende continuar a alcançar sonhos. E, a curto prazo, são os seguintes: ganhar o campeonato com o Man. United e apurar-se para uma grande competição com a seleção escocesa, ainda que o "primeiro" seja ser campeão pelos red devils.