Como uma derrota no EA Sports FC salvou a vida de um gato

Nos tempos modernos quase tudo se pode tornar viral. Até uma singela história que destaca a forma como uma derrota no popular simulador EA Sports FC 24 teve o condão de reunir um pobre gato com o seu inquieto dono.

Tudo contado na primeira pessoa pelo utilizador 'AH4zArD', que utilizou o Reddit para demonstrar que nem sempre é mau perder um jogo.

"Estava a jogar EA FC contra o Plymouth Argyle no Modo Carreira e eles pareciam o Barcelona do Pep Guardiola. Estavam com aquele tiki taka em que nem te consegues mexer e chegaram ao 2-0. Irritei-me, desliguei o jogo e sentei-me na cama para acalmar", iniciou.

"Olhei pela janela e vi o meu gato, que estava desaparecido há montes de tempo, na janela da casa da frente, que está em obras há várias semanas. Feitas as contas, chamei a empresa de construção e eles foram-no libertar. Estava há duas semanas lá fechado num quarto, sem comer nem beber. Agora já está comigo a recuperar", registou.

"Tenho de admitir que se não fosse a irritação que o Plymouth Argyle despertou em mim, o gato ainda estaria para lá perdido", rematou.