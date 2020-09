Conduziu bêbado, agrediu colega e andou à pandada num bar: médio do Chelsea é um mar de problemas

Danny Drinkwater, médio do Chelsea, contou numa entrevista ao jornal 'The Telegraph' que está a ser acompanhado por um psicólogo. Aos 30 anos encontra-se marginalizado no clube, que o quer ver pelas costas, seja pela venda do passe ou através de (mais um) um empréstimo.





Só que muito dificilmente haverá clubes da Premier League interessados na contratação, dado o seu historial de problemas. Drinkwater foi apanhado a conduzir sob o efeito de álcool, deu uma cabeçada num companheiro de equipa quando esteve emprestado ao Aston Villa na época passada e ainda se viu envolvido numa cena de pancadaria numa discoteca."Sei que a minha vinda para o Chelsea não deu os resultados que todos queriam e que eu cometi erros. Mas as coisas não são simples, não me limito a não jogar futebol e a descontar o cheque", garantiu o jogador, que aufere 120 mil euros por semana. "O dinheiro não resolve nada. O salário não ajuda em nada, eu nem penso no dinheiro..."Drinkwater foi emprestado ao Aston Villa na segunda metade da época passada, mas nem isso correu bem. O médio deu uma cabeçada em Jota Peleteiro num treino. "Pedi-lhe logo desculpas. Mandei-lhe uma mensagem escrita a desculpar-me e a assumir a total responsabilidade pelo que tinha acontecido. Até fui ao Google e traduzi para espanhol, para ter a certeza que ele compreendia bem o que lhe estava a dizer..."No início da época passada, o jogador esteve emprestado ao Burnley, mas participou em apenas dois jogos. Envolveu-se numa cena de pancadaria numa discoteca durante uma pausa dos campeonatos para os compromissos das seleções. "Alguém disse que eu meti conversa com a namorada de um futebolista, mas não foi esse o caso. Fui agredido. O timing para aquilo acontecer não podia ter sido pior e o facto de ter torcido o tornozelo agravou ainda mais a situação."Drinkwater, que em abril de 2019 foi apanhado a conduzir alcoolizado - teve um acidente - , confessa que na época passada perdeu o interesse no futebol. "Não vou culpar o Chelsea por ter conduzido alcoolizado. Obviamente o meu estado mental não era o melhor, mas foi difícil, aquilo não devia ter acontecido."