Confusão à saída de bar deixa Drinkwater longe dos relvados por duas semanas

Danny Drinkwater foi notícia há duas semanas, quando se envolveu numa cena de pancadaria à saída de um bar , e agora sabe-se que dessa situação, a qual terá sido provocada pelo próprio jogador do Burnley, resultou uma lesão no tornozelo que deixará o ex-Chelsea fora de ação pelo menos durante duas semanas. A confirmação foi dada pelo técnico Sean Dyche, que na conferência de imprensa desta quinta-feira deixou até um recado muito direto ao seu pupilo."São todos seres humanos e às vezes as pessoas envolvem-se nestas situações. Ele já é velho o suficiente e inteligente o suficiente para saber que deves fazer os possíveis para não te meteres nestas coisas, mas às vezes acontece... Faz parte do plantel. Temos de trabalhar com ele e ajudá-lo a reencontrar o seu caminho. Falámos, mas isso fica entre nós", assumiu o técnico, que não parece ter ficado nada contente com a atitude do seu jogador.Drinkwater, refira-se, está no Burnley por cedência do Chelsea.