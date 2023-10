Conhece Brandon Barker? Ninguém sabe quem é mas Alexander-Arnold não o esquece

Trent Alexander-Arnold, lateral do Liverpool, é um homem de poucos sorrisos dentro de campo mas fora dele não se furta a qualquer desafio que lhe apresentem. E quando o canal de YouTube do clube lhe pediu para revelar qual o melhor adversário que já defrontou e que nunca chegou ao topo, o britânico sacou um coelho (desconhecido) da cartola.

"Diria que foi o Brandon Barker, que jogava no Manchester City. Eu tinha 18 anos e jogava nos Sub-21. Alinhei pela primeira vez em Anfield e perdemos 3-0. Ele marcou dois golos, fez uma assistência e saiu aos 60 minutos. Até ao dia de hoje tenha a certeza de que ele foi o adversário que mais me destruiu. Nunca me tinha acontecido algo semelhante", revelou.



Barker em duelo intenso com o português Diogo Dalot

"Nessa altura lembro-me que pensei - 'Este miúdo vai ser o melhor futebolista do mundo'. Nunca tinha visto ninguém mexer-se tão rápido e de forma tão efetiva. Por isso não tenho dúvidas, foi mesmo o Brandon Barker", rematou.

Barker chegou a estrear-se na equipa principal do Manchester City, seguindo depois para empréstimo no Oxford United. Ficou livre e assinou contarto com o Rangers, onde alinhou apenas 4 vezes antes de embarcar numa nova aventura, desta feita ao serviço do Omonia, do Chipre. Em agosto de 2023 deixou o emblema cipriota e agora é um jogador livre.