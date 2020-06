Consórcio português avança para a compra do Charlton

A Corporate Football Organisation Portugal (CFO), cujo chefe executivo (CEO) é Fernando Corte Real avançou com uma proposta para adquirir o Charlton que atua na 2.ª divisão inglesa.





"Fizemos dois tipos de ofertas. Uma para adquirir a maioria das ações e depois fizemos outra para assumir compromissos em troca da tal maioria. Mas, a compra do estádio e do centro de treino deve ser oportuna, de acordo com os planos estratégicos, já que esses ativos fazem pertencem ao Charlton", referiu Corte Real em declarações à 'Sky Sports'.O clube que foi comprado pela East Street Investments (ESI) no último mês de janeiro está a passar por dificuldades e uma nova venda parece ser a opção mais viável. Até porque, a aquisição por parte da ESI está a ser investigada pela English Football League (EFL), pois o acionista maioritário, Tahnoon Nimer, falhou em fornecer à Liga provas e fontes de financiamento, apesar dos pedidos constantes.Por isso, Fernando Corte Real tem urgência em concluir este negócio e também deixa uma intenção clara. "Precisamos realmente de terminar esta história. Esperamos que corra bem e que possamos ajudar o clube com profissionalismo, lucro, resultados desportivos e uma gestão global de negócios para o Charlton e os seus adeptos. Se tivermos um plano estratégico de três a cinco anos, ao fim desse tempo podemos estar de volta [Premier League]. Queremos muito trabalhar com todos no Charlton e também com os adeptos para tornar esse objetivo uma realidade", revelou.