Com três golos (e ainda uma assistência), Lionel Messi foi decisivo na eliminatória entre Barcelona e Chelsea , fazendo pender de forma clara a balança para o lado dos catalães, que com uma vitória por 3-0 na segunda mão conseguiram carimbar a passagem aos quartos-de-final da Liga dos Campeões. Após o encontro, Antonio Conte elogiou o argentino e admitiu que a sua equipa não merecia ter perdido por tal diferença."Creio que, no conjunto das duas mãos, o Messi fez a diferença. Estamos a falar do melhor do jogador do Mundo. Acho que tivemos pouca sorte nas duas mãos, já que acertámos no poste umas quatro vezes... E eles marcaram nos nossos melhores momentos. Fomos bastante clínicos esta noite, enquanto que nós criámos oportunidades e não as aproveitámos", começou por lamentar.Em relação a Messi... mais elogios. "Estamos a falar de jogadores que todas as épocas acabam acima dos 60 golos. Estamos a falar não apenas de um jogador de topo, mas um super jogador de topo. Ele fez a diferença. Creio que não temos nada a lamentar. Tenho de estar satisfeito com o comprometimento dos meus jogadores, estou muito orgulhoso. Deram tudo e talvez não merecessem perder por 3-0", acrescentou.

Autor: Fábio Lima