«Contratação de Cavani pelo Manchester United cheira a desespero»

A contratação de Edinson Cavani nos últimos dias do mercado foi um ato de desespero, para tentar limpar a má imagem deixada depois da goleada sofrida diante do Tottenham (6-1), em Old Trafford. Quem o diz é Harry Redknapp, treinador inglês que entre muitos clubes treinou nos spurs.





"Acho que toda a gente sabe que gosto de fazer apostas, mas nunca como fiz quando o Manchester United contratou no Cavani. Era óbvio que precisavam de alguém, depois da humilhante derrota com o Tottenham. O mais preocupante é que alguns pareciam atirar a toalha...", considerou o técnico, pai do ex-jogador Jamie Redknapp e tio de Frank Lampard, atual técnico do Chelsea."Contratar Cavani aos 33 anos, a ganhar 221 mil euros por semana no último dia de mercado cheira a desespero", acrescentou Redknapp.