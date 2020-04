Coronavírus: Arsenal regressa aos treinos já na próxima semana

Os jogadores do Arsenal vão ser autorizados a regressar ao campo de treinos de London Colney já a partir da próxima semana, anunciou este sábado o clube de Londres.

Os arsenalistas explicam que esse retomar de atividade far-se-á no respeito estrito das normas sanitárias aprovadas no Reino Unido no combate à pandemia de covid-19.

"Os jogadores terão acesso aos nossos campos de treino de London Colney na próxima semana. Mas esse acesso será limitado, rigorosamente gerido e a distância social será mantida em cada momento", disse um porta-voz do clube.

Em concreto, os 'gunners' poderão treinar-se individualmente no terreno, com a presença no campo a fazer-se a partir de um sistema de rotação que lhes permita nunca se cruzarem. Os edifícios permanecerão fechados e os jogadores deverão regressar a casa assim que o treino acabe.

A 'Premier League' só encara o retomar da época a partir de 08 de junho, com jogos à porta fechada, segundo a imprensa inglesa.

Em 20 de abril, o Arsenal anunciou uma redução de salários dos jogadores e equipa técnica, na ordem dos 12,5%, a partir do final de abril. Também Southampton, West Ham, Watford e Aston Villa, na 'Premier League', seguiram a via da descida de salários ou adiamento de pagamentos.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 200 mil mortos e infetou mais de 2,8 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

O Reino Unido é um dos países mais afetados, com mais de 148 mil casos, de que já resultaram mais de 20 mil mortes.