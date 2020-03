Coronavírus: Ceferin contra as notícias falsas sobre a liga inglesa

Aleksander Ceferin, presidente da UEFA, foi ontem confrontado com informações que apontavam à atribuição do título da Premier League ao Liverpool na sequência da paragem devido à pandemia. Ceferin colocou um travão ao que considera ser ‘fake news’.





"Eu vi e ouvi algumas notícias falsas a indicar que a UEFA iria aconselhar as ligas a darem os campeonatos por terminados e considerar vencedores os clubes que estão atualmente na liderança. Isso não é verdade. O nosso objetivo é concluir as ligas e não recomendámos nada desse género", apontou Ceferin.Entretanto, a FIFA decidiu adiar o renovado Mundial de Clubes, que estava previsto para o verão de 2021 mas ainda não tem nova data. Uma solução que evita a colisão desta prova com o Campeonato da Europa e a Copa América, eventos adiados para o próximo ano devido à pandemia.A FIFA vai doar 10 milhões de dólares para o Fundo de Solidariedade Covid-19 da Organização Mundial de Saúde e criar um grupo de trabalho para analisar possíveis ajustes nos regulamentos das transferências que possam ser necessários devido aos efeitos do coronavírus.