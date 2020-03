Coronavírus: Em Inglaterra já pedem Southgate para primeiro-ministro

Numa altura de vários apelos por parte de figuras do futebol para com os adeptos devido ao surto de Covid-19, Gareth Southgate transmitiu uma mensagem de união e levou a pedidos inusitados. O selecionador de Inglaterra pediu para que a população possa "trabalhar de forma unida de forma a travar o vírus" e recebeu logo uma corrente de apoia para que se tornasse... primeiro-ministro.





Numa altura em que o primeiro-ministro inglês, Boris Johnson, tem recebido críticas da população devido às medidas postas em prática no país, a solução Southgate acabou por se tornar viral no país de Sua Majestade. "Southgate a primeiro-ministro!". "A partir das suas palavras calmas e inspiradoras, presumo que este senhor seja primeiro-ministro, não?" ou "grande classe", foram alguns dos elogios direcionados ao selecionador inglês.De resto, a mensagem de Southgate foi bem clara e apelou à entreajuda do povo britânico. "Olhem uns pelos outros. Por favor, não sofram sozinhos e lembrem-se de que o nosso enorme país passou por desafios como este no passado e saiu por cima. Os heróis vão ser os homens e mulheres que continuam a trabalhar sem descanso em hospitais e ajudam os amigos", vincou o selecionador.