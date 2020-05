Coronavírus: Governo britânico espera aprovar retoma dos treinos com contacto físico

O Governo britânico pode aprovar ainda esta semana o contacto físico nos treinos, assegurou o secretário de estado da Cultura e Desporto, Oliver Dowden, num momento de avanços para o regresso das competições.

Na última semana, o executivo avançou para a autorização de treinos em pequenos grupos e os clubes da Liga inglesa, suspensa após 9 de março, acordaram o regresso ao trabalho a partir de terça-feira.

A fase 2 no protocolo de segurança em relação ao contágio pelo novo coronavírus já permitirá contacto físico ou o contacto junto ao solo, antes de ser possível a realização de jogos de 11 contra 11.

"Já demos recomendações para que treinem sem contacto e foram publicadas no início desta semana. Agora espero, sujeito à aprovação dos serviços de saúde, que no final da semana possamos ter recomendações para treinos com contacto físico nos desportos de elite", indicou o secretário de estado.

O responsável do governo acrescentou que a fase seguinte entrará já nas recomendações de um regresso à porta fechada.

"Se o pudermos fazer de forma segura, gostaria que estivesse a funcionar em meados de junho", adiantou, em relação a uma data que tem sido falada para o regresso da 'Premier', liderada pelo Liverpool.

O cenário aponta para 12 de junho como a data provável, ainda que não seja definitiva, existindo alguns pedidos de jogadores e treinadores para que seja mais tarde.

Após a declaração de pandemia, em 11 de março, as competições desportivas de quase todas as modalidades foram disputadas sem público, adiadas - Jogos Olímpicos Tóquio'2020, Euro2020 e Copa América -, suspensas, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais, ou mesmo canceladas.

Os campeonatos de futebol de França, Países Baixos, Bélgica e Escócia foram cancelados, enquanto outros países preparam o regresso à competição, com fortes restrições, como sucede em Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal, que tem o reinício da I Liga previsto para 04 de junho, depois de a Liga alemã ter sido retomada no sábado.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 328 mil mortos e infetou mais de cinco milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 1,8 milhões de doentes foram considerados curados.