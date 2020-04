Coronavírus: Watford acerta corte salarial com jogadores do plantel principal

O Watford chegou a acordo com os jogadores do plantel principal com vista a uma redução salarial, face aos efeitos da pandemia de covid-19, anunciou esta quarta-feira o emblema da Liga inglesa no seu sítio oficial.

Em comunicado, o Watford, no qual alinha o médio internacional sub-21 português Domingos Quina, informou que a medida foi acertada após "discussões positivas e construtivas com os jogadores, lideradas pelo capitão Troy Deeney".

"Estamos gratos aos jogadores, por reconhecerem a importância da situação, e pelo seu fantástico apoio ao clube", afirmou o presidente dos 'hornets', Scott Duxburry.

Por seu lado, o avançado Troy Deeney admitiu que "um corte salarial nunca é fácil para qualquer trabalhador", salientando, porém, que "imperou o bom senso e a compreensão" no seio do 17.º classificado da 'Premier League'.

Apesar de o clube não ter revelado detalhes sobre o acordo, a comunicação social britânica avança que os jogadores aceitaram uma redução de 30% nas remunerações.

O Watford é o quarto clube da 'Premier League' a anunciar este tipo de medidas, depois de Southampton, West Ham e Arsenal.

A 'Premier League' foi suspensa em 13 de março, quando estavam decorridas 29 jornadas, devido à crise mundial de saúde pública provocada pelo novo coronavírus.

A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia de covid-19 já provocou cerca de 179 mil mortos e infetou mais de 2,5 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 583 mil doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.