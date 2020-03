Coutinho deixa porta entreaberta com o Tottenham de Mourinho

Philippe Coutinho está de malas feitas da Catalunha no fim desta temporada. O médio está emprestado ao Bayern Munique, mas já se sabe que os alemães não pretendem exercer a sua cláusula de compra. Kia Joorabchian, representante do jogador, revelou ao 'Mirror' que a operação entre os spurs e o Barça no último verão falhou devido a uma questão económica e não devido a um problema entre o jogador e Daniel Levy, presidente dos londrinos. Deixa assim mais uma porta aberta no futuro do jogador que chegou a Barcelona proveniente do Liverpool.





"Philippe Coutinho não tem qualquer problema pessoal com Daniel Levy e, se alguém disser o contrário, é totalmente falso. O acordo não foi fechado por motivos financeiros", diz Kia Joorabchian.Segundo a imprensa inglesa, a chave do negócio poderá ser Tanguy Ndombélé, médio francês de 23 anos, que poderá ser hipótese para reforçar o meio campo do Barcelona, tornando-se uma peça essencial no possível negócio de Coutinho.O Tottenham é uma das equipas da Premier Legue que tem Coutinho na mira, tal como o Manchester United e o Chelsea. Contudo, a equipa comandada por José Mourinho esteve muito perto de se reforçar com o brasileiro no último verão, chegando a estar a ‘papelada pronta’ entre os dois clubes: só que os documentos assinados pelo jogador nunca foram enviados para Londres.