Covid-19: Selecionador inglês pede vacinas para os jogadores

O selecionador de futebol de Inglaterra, Gareth Southgate, defendeu que os jogadores sejam vacinados o quanto antes, devido ao risco a que estão submetidos com as viagens.

"Estamos numa fase em que pedimos aos nossos atletas que se ponham em situações em que é mais provável que sejam infetados, do que em outras, e penso que devemos ter um pouco mais de responsabilidade para com eles", defendeu Southgate.

No Reino Unido mais de 25 milhões de pessoas já receberam a primeira dose da vacina e quase dois milhões a segunda.

"Penso que estamos perto da fase em que é aceitável colocá-los na lista dos vacinados. Não estou a sugerir que passem à frente de trabalhadores chave ou de professores, que têm de receber a vacina antes. Além de pensar que o futebol pode aliviar financeiramente o sistema de saúde, ao comprar as vacinas e administrá-las", acrescentou.

No final de março, a Inglaterra defronta São Marino, em 25, a Albânia em 28, e Polónia, em 31, no arranque do grupo I de apuramento para o Mundial'2022.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.682.032 mortos no mundo, resultantes de mais de 121,2 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.