Covid-19: Surto no Burnley adia receção de sábado ao Leicester na Liga inglesa

O jogo entre Burnley e Leicester, da 22.ª jornada da Liga inglesa, que estava previsto para sábado, foi adiado devido ao elevado número de jogadores indisponíveis na equipa da casa.

A Liga aceitou o pedido do Burnley, com a equipa a não ter número suficiente de jogadores, um mínimo de 13 e um guarda-redes, num momento em que tem vários infetados com o coronavírus e lesionados.

É, desde 12 de dezembro, o 20.º adiamento de um jogo na Premier League devido à necessidade de isolar jogadores infetados com o coronavírus, com o Burnley (18.º) a ter apenas 17 jogos disputados, menos três que o Norwich, 20.º e último classificado.