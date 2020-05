Craque da Premier League terá estado numa festa de cariz sexual em Paris durante a quarentena

Um craque da Premier League terá violado a quarentena e viajado para Paris, num voo privado, para participar numa festa de cariz sexual. Quem o revela é o jornal 'The Sun', que não adianta o nome do jogador em causa.





Segundo aquele jornal, trata-se de um futebolista multimilionário que reservou um restaurante perto dos Campos Elísios e convidou algumas modelos para se juntar a ele e aos amigos nuns shots e nuns cocktails. Ao todo seriam umas 15 pessoas, numa clara violação das regras de confinamento impostas pelo governo francês.A festa terá depois prosseguido num apartamento nas imediações, onde uma fonte garante que o jogador em causa teve relações sexuais com pelo menos uma das raparigas.Conta também a mesma fonte ao 'The Sun' que um traficante de droga visitou o apartamento, mas não se sabe se o futebolista - que chegou ao seu atual clube na qualidade de vedeta - consumiu drogas. Mas foi visto com uma das raparigas em ambiente grande animação no elevador.O 'The Sun' adianta ainda que o jogador - cujo nome não pode ser revelado por questões legais e que terá violado as regras do confinamento em França e em Inglaterra - terá mandado táxis recolher as mulheres e levá-as para o restaurante.