Craques da Premier League aconselhados a não partilhar fotos das férias para evitar quarentena

O jornal inglês 'Daily Mail' revela que os jogadores da Premier League estão a ser aconselhados a não partilharem nas redes sociais fotos das férias, sobretudo se estiverem no estrangeiro. A questão é evitar que se saiba onde se encontram e evitar problemas com a quarentena no regresso.





As ilhas baleares e o sul de Espanha são destinos muito populares entre os futebolistas, mas o governo inglês impõe uma quarentena de 14 dias a viajantes provenientes de uma lista de países, onde se incluem Espanha e Portugal.As exceções previstas para o desporto de elite só se aplicam a jogadores e equipas envolvidos nas competições europeias.Alguns clubes da Premier League têm o regresso ao trabalho previsto já para a próxima semana.