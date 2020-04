Adepto de 5 anos do Leeds oferece 15 libras ao Brighton para comprar defesa em definitivo

O Leeds lidera o Championship e parece estar muito bem encaminhado para regressar à elite do futebol inglês. Nas 37 jornadas disputadas antes da paragem devido à pandemia, o defesa central inglês Ben White foi totalista e tem sido um dos destaques na equipa orientada por Marcelo Bielsa, tornando-se um dos jogadores mais acarinhados pelos adeptos.







O próprio jogador não ficou indiferente a toda esta história e partilhou as duas cartas (que o Brighton tornou públicas) no Twitter, pedindo ao pequeno Daniel e à família para o contactarem.



Daniel Auton family please get in touch https://t.co/rFR7aUcR7M — Benjamin White (@ben6white) April 19, 2020







O jogador de 22 anos está emprestado pelo Brighton e tudo indica que no final da época vai regressar ao emblema da Premier League, mas em Elland Road há uma criança desejosa de que Ben White continue a vestir de branco e que decidiu enviar uma carta - aparentemente redigida pelos pais - ao diretor executivo do Brighton na qual ofereceu as 15 libras (17 euros) que tinha poupado no seu mealheiro para contratar o jogador de forma definitiva."Caro Paul, tenho cinco anos e sou adepto do Leeds. Escrevo-lhe esta carta sobre um jogador que atualmente está emprestado ao nosso clube e que é o meu favorito, Ben White. Se possível, por favor, venda o Ben no final da época. Contei todos os centavos no meu porquinho mealheiro e tenho 15,07 libras, se ajudar", pediu o pequeno Daniel Auton.O dirigente não deixou a criança sem resposta e, apesar de rejeitar a proposta, assume que Daniel tem potencial para trabalhar na área do scouting. "Obrigado pela tua carta e pela generosa oferta para ajudar o Leeds a comprar o Ben White. É muito generoso da tua parte oferecer todo o teu dinheiro para ajudar teu clube e claramente tens um ótimo olho para jovens promessas. Talvez olheiro possa ser o teu trabalho no futuro! O Ben será uma parte muito importante dos nossos planos futuros, por isso acho que não poderemos vendê-lo ao Leeds no momento", escreveu Paul Barber.