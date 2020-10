Criança de 11 anos escreve a Jurgen Klopp a pedir ajuda e recebe esta resposta

Jurgen Klopp escreveu uma carta muito emotiva em resposta a uma mensagem que recebeu de uma criança de 11 anos, no mês passado. Lewis Balfe estava ansioso por ter de deixar a escola primária e iniciar o segundo ciclo em setembro e um amigo da família sugeriu-lhe que devia escrever ao seu clube, o Liverpool, a pedir um conselho. Ele decidiu escrever ao treinador.





Mas o que Lewis nunca pensou foi que Klopp lhe respondesse. Mas respondeu. "Olá Lewis. Posso começar por contar-te um segredo? Eu fico nervoso. Para ser honesto, ficaria preocupado se não me sentisse nevoso porque isso dá-me a possibilidade de transformar essa energia em algo positivo", escreveu o treinador alemão dos reds."Sei que pode parecer estranho para um rapaz da tua idade pensar que o treinador do Liverpool pode sentir-se da forma como tu te sentes, mas é verdade. Pela tua carta percebi que és muito atencioso, também muito carinhoso, e quando se tem estas qualidades é difícil não se ficar nervoso. Perguntaste-me o que faço quando os meus jogadores se sentem assim e a resposta é simples - lembro-lhes o quão importantes eles são para mim e o quanto eu acredito neles. Tenho a certeza que o mesmo acontece com a tua família em relação a ti", prosseguiu."Não precisas de te preocupar. Como sabes, perdi algumas finais e a sensação não é boa, mas com a ajuda da minha família e dos meus amigos segui em frente e acabámos por tirar partido dos bons momentos. Sê positivo e olha em frente, para o futuro brilhante que sei que terás à medida que fores crescendo", acrescentou.E a finalizar explicou: "Não te esqueças que fazer parte da família do Liverpool e isto significa que tens milhões e milhões de pessoas que querem que sejas feliz. O teu apoio significa muito para mim e para toda a gente no Liverpool, por isso espero que esta carta mostre que nós apoiamos-te também. 'You'll never walk alone' [nunca caminharás sozinho]".A carta foi partilhada pela mãe, que ao 'Liverpool Echo' não escondeu a sua alegria. "O Lewis ficou radiante e em choque ao receber uma carta pessoal de Klopp. Foi uma bela atitude da parte dele. Fomos a correr comprar uma moldura porque o Lewis estava preocupado que a carta podia estragar-se. Agora, está no quarto dele..."