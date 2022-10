Cristiano Ronaldo deixa Conte a tremer: «Seria a última pessoa a duvidar dele...»

Antonio Conte, treinador do Tottenham, desconfia do mau momento de Ronaldo e torce para que não faça hoje em Old Trafford uma exibição igual à da época passada, na qual o luso do Man. United destruiu os spurs, no mesmo palco, com um hat trick (3-2). “Seria a última pessoa a duvidar de Cristiano, pois na época transata fez-nos três golos. Cruzo os dedos para que isso não se repita! Perdemos contra ele, não contra o United”, diz o técnico do próximo rival do Sporting na Champions, frisando: “É espantoso e ainda faz a diferença. Juntamente com Messi, Ronaldo marcou a história do futebol nos últimos 10/15 anos. Tenho enorme admiração por ele!”

Ten Hag, treinador do United, percebe a irritação de CR7 aquando da substituição no jogo com o Newcastle. “Nenhum jogador fica satisfeito quando o tiram de campo, sobretudo o Ronaldo. Entendo a reação dele de forma normal, não tenho qualquer problema com isso. Se será titular amanhã [hoje]? Levo em consideração o que fez no ano passado com o Tottenham, mas tenho de pensar em outras coisas”, diz o holandês, a quem Elma Aveiro não perdoa. “Já vai tarde”, desabafou a irmã de CR7 ao comentar uma publicação nas redes sociais que antevê a saída de Ten Hag antes de janeiro. *