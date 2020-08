Cristiano Ronaldo e Evra 'ajudaram' Manchester United a contratar Bruno Fernandes

Patrice Evra revelou este domingo, em entrevista ao 'The Guardian', que Ole Gunnar Solskjaer lhe pediu ajuda para tentar perceber se Bruno Fernandes seria um bom reforço para o Manchester United no recente mercado de inverno. O francês, bastante amigo de Cristiano Ronaldo, socorreu-se então da sua ligação ao português para tentar mais referências e o desfecho foi o que se sabe... O médio deixou o Sporting, mudou-se para Inglaterra e num ápice tornou-se a estrela dos red devils.





"O Manchester United não consegue competir com o Liverpool ou o City. Ainda não. Houve demasiado estrago, mas estamos a ir na direção correta. Quando quiseram contratar o Bruno Fernandes, o Ole mandou-me uma mensagem e eu pedi ajuda ao Cristiano Ronaldo. Ele respondeu-me 'o Bruno é bom rapaz e muito profissional'. Em seguida digo ao Ole: 'Falei com o Cristiano. Vamos a isso'. E o Bruno Fernandes teve um impacto incrível. Sem ele creio que não teríamos conseguido a qualificação para a Champions", considerou o francês, que noutros momentos já havia assumido a sua admiração pela forma como o português de destacou.Evra aproveitou também para falar de Paul Pogba. "É um incompreendido. As pessoas falam mais dos penteados dele, mas ele é um bom rapaz, um rapaz tímido até. Foi importante o Bruno ter tirado essa atenção ao Paul, pois não era justo. O Paul é uma pessoa alegre, somos amigos há muito. Aliás, até falamos ontem às 23h30! Até lhe disse 'Paul, estou na cama. Deixa-me dormir'", revelou.