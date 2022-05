Cristiano Ronaldo: «Ten Hag fez um trabalho fantástico no Ajax mas precisamos de lhe dar tempo»

Cristiano Ronaldo enalteceu a chegada do técnico holandês Erik Ten Hag que vai assumir os destinos do Manchester United a partir da próxima épca. Para o avançado português é necessário "dar tempo" ao sucessor de Ralf Rangnick."O que sei sobre ele é que fez um trabalho fantástico pelo Ajax e que é um técnico experiente, mas precisamos de lhe dar tempo. As coisas precisam de mudar da forma que ele quer", constatou o dianteiro, de 37 anos, citado pelo site dos red devils.CR7 acredita que o conjunto inglês vai voltar a ganhar troféus em 2022/23. "Espero que tenhamos sucesso, é claro, porque se tu tiveres sucesso o Manchester United também o terá. Desejo-lhe o melhor. Estamos felizes e empolgados, não apenas como jogadores, mas também como adeptos. Desejo-lhe o melhor e vamos acreditar que, no próximo ano, vamos ganhar troféus", atirou o veterano futebolista.