Crouch para Kane: «Ganhar pelo Tottenham vai ser 10 vezes melhor que pelo Real Madrid»

Harry Kane, avançado do Tottenham de José Mourinho, farta-se de marcar golos e, por isso mesmo, está sempre no radar dos gigantes europeus, como o Real Madrid, como possível reforço. O interesse merengue no internacional inglês, de 27 anos, não é de agora, mas Peter Crouch, que representou os Spurs de 2009 a 2011, deixou um alerta ao ex-companheiro.





"Ganhar pelo Tottenham vai ser 10 vezes melhor que pelo Real Madrid", revelou Crouch que ainda elaborou argumento: "O céu nem sempre é azul. É um jogador de topo, merece o melhor e ninguém o pode culpar de querer sair, mas sinto que se tiver a oportunidade de conquistar títulos pelo Tottenham vai significar muito mais que, por exemplo, vencer uma liga noutro país. Aliás, se vencer algo pelos spurs fazem-lhe uma estátua, não?"Como referido, Peter Crouch foi jogador do Tottenham durante duas temporadas e, nessa altura, já havia um miúdo (Harry Kane) que o surpreendia, nos treinos."Tem sido magnífico assistir à sua evolução. Estava no clube quando ele, ainda miúdo, começou a integrar os treinos da equipa principal. Não diria que apareceu do nada, mas nós questionávamos a sua promoção. A verdade é que fazia sempre golos. Notava-se que tinha algo. Usa os dois pés e nota-se que trabalhou muito esse aspeto, é bom no jogo aéreo e adaptou-se a um estilo diferente de futebol. Isto é visível este ano, quando baixa para pedir a bola, como fazia o Teddy Sheringham. Também faz passes espetaculares para o Son... e continua a marcar, como sempre. É um dos melhores avançados da Europa, sem dúvida alguma", destacou Peter Crouch.