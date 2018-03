Continuar a ler

O antigo defesa-central já pediu desculpas à família e esta segunda-feira à chegada a Londres prometeu que o fará de novo - e formalmente, esta noite no programa 'Monday Night Footbal'. O problema é que poderá não ter essa oportunidade, pois os executivos da Sky reuniram-se para ponderar o seu afastamento imediato e provável posterior rescisão de contrato.A rapariga relatou o incidente ao 'Daily Mirror' mostrando-se incrédula: "Mas por que é que ele fez aquilo. Pensei que tinha feito algo de errado. Na escola todos vão troçar de mim. Uma pessoa mais velha, como ele é, devia saber lidar com uma piada."Sobram críticas ao comportamento de Carragher, que se justificou dizendo que não viu a rapariga, pois esta estaria inclinada para trás enquanto filmava a reação do comentador às bocas do pai, um adepto do Manchester United, clube que tinha acabado de vencer o Liverpool em Old Trafford.O antigo futebolista Vinnie Jones, agora ator em Hollywood, arrasou Carragher. Depois de lhe chamar "nojento", "cobarde", pediu que o mandassem para o desemprego e prometeu: "Como é que aquele pai não foi logo atrás do Jamie. Batia no carro dele, arrastava-o cá para fora e dava-lhe uma tareia a sério... vocês percebem o que quero dizer. Se alguém cuspisse para cima de uma filha minha ia logo atrás dele."