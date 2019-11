Da desilusão à euforia: as reações dos adeptos do Liverpool após o triunfo sobre o Aston Villa

Ainda sem qualquer derrota para a Premier League, o Liverpool de Jürgen Klopp vai somando pontos atrás de pontos e, em onze jogos disputados, lideram a tabela classificativa com seis pontos de vantagens para o Manchester City (2.º)... mas o caminho não tem sido fácil.Nos dez triunfos conseguidos para o campeonato, seis deles foram obtidos pela vantagem mínima, situação que confirma a dificuldade da equipa orientada pelo treinador alemão em conseguir conquistar pontos de forma... tranquila.O mesmo aconteceu na última jornada, na deslocação dos reds ao estádio Villa Park, em Birmingham, para defrontar o Aston Villa. A equipa de Liverpool sofreu (e de que maneira) para levar de vencida a equipa orientada por Dean Smith, que chegou esteve em vantagem desde o minuto 21 até aos 84 minutos... quando se deu início à magia nas bancadas.Andrew Robertson, aos 84 minutos, fez o empate para o Liverpool e, já em cima do cair do pano, Sadio Mane confrimou a conquista 'suada' dos três pontos por parte dos reds. Nas bancadas, a euforia era tanta que perdurou após o apito final do árbitro Jonathan Moss.Esta terça-feira, três dias depois do triunfo em Birmingham, o Liverpool partilhou os melhores momentos vividos pelos adeptos e pela equipa dentro e fora do Villa Park.