Da formação do Man. City ao transporte de droga... nas cuecas: ex-jogador acaba na prisão

Max Norman, antigo futebolista inglês que passou pelos escalões de formação do Manchester City, foi condenado a quatro anos e meio de prisão depois de ter sido apanhado com drogas duras avaliadas em cerca de 60 mil euros. Numa das ocasiões tinha as substâncias ilícitas escondidas... nas cuecas.O antigo futebolista, de 25 anos, foi apanhado com heroína, crack e cocaína no espaço de três meses. De início disse que se tratava de drogas para consumo próprio, mas mais tarde admitiu que traficava.Numa das ocasiões Norman viajava de carro, a 7 de setembro de 2021, quando foi mandado parar pela polícia. Recusou-se a abrir a porta do carro e acabou por ser detido.A procuradora contou em tribunal que durante a busca "vários items caíram da sua roupa interior", nomeadamente 72 pacotes de um pó branco, 7 de uma substância castanha e 246.55 libras (quase 300 euros) em dinheiro. Foram ainda apreendidos dois telemóveis, um que tinha com ele e outro no carro.O conteúdo dos pacotes apreendidos foram analisados e concluiu-se tratar-se de cocaína e heroína. Pelas mensagens dos dois telemóveis as autoridades concluíram que Norman traficava drogas.O antigo jogador foi libertado sob custódia, acabando novamente detido em mais duas ocasiões, pelo mesmo motivo. Agora foi condenado por um tribunal de Liverpool a quatro anos e meio de prisão.O 'Daily Mail' refere que Max Norman formou-se no Manchester City e no Wigan Athletic, antes de passar para o futebol profissional. Jogou no Tranmere Rovers e no Morecambe, tendo também passado pelo Alanyaspor, da Turquia, em 2019, por 8 meses.