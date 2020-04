Dalot anima quarentena com Bruno 'Verón' Fernandes, Felipe e muitos craques

Em casa como quase todo o Mundo, Diogo Dalot decidiu animar a quarentena com um 'live' no Instagram, que acabou por ter várias participações de estrelas do futebol. Não podia faltar, claro, Bruno Fernandes, que até fez disparar o número de visualizações no momento em que entrou na conversa com a sua filha Matilde!





"Sou o Juan Sebastián Verón, sabes?", atirou o médio do United ao seu colega de equipa, a propósito do novo 'look'. "Mas dás menos pau...", brincou Dalot de volta, que ainda recebeu uma notícia de Bruno Fernandes. "Nos últimos dias não treinei, tive de ir tirar um siso", comentou, antes de meter Raphinha, ele que também comentou o direto, ao barulho. "Sei que gosta da minha barba. Ele só rende quando eu o rasguei. No Sporting começou a render quando o comecei a rasgar", atirou entre risos.O grande objetivo deste 'live' foi também chamar fãs à conversa e oferecer cinco camisolas autografadas. Só era preciso responder certo às perguntas feitas por Diogo Dalot, que questionou sobre o seu primeiro golo nos red devils, a época a que chegou ao United, o seu primeiro nome, o nome do seu cão e o número da camisola quando estava na equipa principal do FC Porto.David De Gea comentou, enquanto Dalot também conversou com Felipe, agora central do Atlético Madrid, Gonçalo Paciência e ainda Jéssica Silva.