Dalot doa 520 euros de camisola em leilão solidário

Diogo Dalot, defesa do Manchester United, doou ontem 520 euros que conseguiu num leilão de uma das duas camisolas oficiais do clube inglês. A iniciativa pertenceu à empresa One Goal Only, que neste período de pandemia tem conseguido que jogadores famosos ofereçam camisolas para o efeito. Bruno Fernandes também já tinha doado uma. Ontem, o leilão terminou em 520 euros que Diogo Dalot doou ao Banco Alimentar Rotary Guimarães.