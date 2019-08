Dalot está lesionado e só deve voltar em setembro

Diogo Dalot ainda não conta com qualquer minuto até ao momento na Premier League, uma situação que o norueguês Ole Gunnar Solskjær justificou esta sexta-feira com uma lesão que o português sofreu no início da temporada. De acordo com o técnico do Manchester United, o jovem luso apenas deverá voltar após a paragem para os jogos das seleções, a meados do mês de setembro.





"Será mais ou menos a mesma equipa. O Diogo está lesionado. Estará de fora por mais uns tempos, mas esperemos que esteja de volta após a paragem para os jogos das seleção. Tem um problema há algumas semanas. Mas é só isso", explicou o técnico norueguês.