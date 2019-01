Dalot: «Foi um mês muito bom»

Utilizado em quatro dos nove jogos nos quais Ole Gunnar Solskjaer comandou até ao momento no Manchester United, Diogo Dalot admite que o primeiro mês sob o comando do técnico norueguês foi bastante positivo e que o ambiente ganhador acabou por contagiar todo o grupo."Tem sido muito bom. Quando fazes parte de uma equipa vencedora estás sempre feliz e as expectativas tornam-se ainda maiores, por isso tens de estar preparado. Foi um mês muito bom, no qual aprendi imenso e creio que agora estamos numa boa posição para lutar pelos nossos objetivos", declarou o defesa português, ao site oficial do Manchester United.Na mesma conversa, que foi feita ainda antes do encontro com o Burnley , o primeiro em que Solskjaer não venceu, Dalot explicou aquilo que a equipa técnica do norueguês lhe disse para fazer e ainda o papel dos seus companheiros de equipa. "Disseram-me apenas para melhorar e lutar todos os dias. Sou jovem, tenho imenso para aprender e só quero treinar da melhor forma no dia a dia e dar o meu melhor. Os meus colegas de equipa têm sido fantásticos comigo. A adaptação foi muito boa por causa deles. Ajudaram-me imenso e não poderia pedir-lhe nada mais", admitiu.No plano individual, o ex-FC Porto assume que já sabia a dificuldade que iria ter de enfrentar nesta nova aventura. "Tento conhecer as equipas que vou defrontar e, sempre que posso, vejo todos os jogos. Quando vim para cá sabia que o nível iria ser alto e difícil, que seria duro e que teria de estar preparado. A qualidade da Liga não me surpreendeu, mas para mim é algo bom, pois é o nível no qual gosto de jogar. Tento concentrar-me no meu jogo e não especificamente no adversário que tenho pela frente. Mas todos têm as suas qualidades, por isso o importante é estar sempre focado", concluiu.