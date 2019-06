Dalot pretende ser 'dono' da lateral direita do Manchester United já na próxima temporada

O lateral português do Manchester United, Diogo Dalot, revelou que o seu objetivo é convencer o treinador Ole Gunnar Solskjaer, técnico da formação inglesa, que merece um lugar como titular na lateral direita da equipa, em entrevista à 'Inside United'."No fim da temporada, os resultados não foram os esperados. Mas posso dizer que foi uma grande temporada para mim", começou por dizer. Dalot falou também do facto de apenas ter chegado ao seu "nível físico em dezembro", e que foi muito gratificante a "oportunidade de jogar em posições diferentes", considerando também uma "boa época de adaptação"."Quero afirmar-me na equipa e jogar o máximo de vezes possível como lateral-direito, porque considero ser a minha melhor posição", acrescentou o ex-jogador do FC Porto.Diogo Dalot fez 23 jogos esta temporada pelo Manchester United, onde se destacou na Liga dos Campeões na reviravolta frente ao PSG, com uma exibição brilhante.