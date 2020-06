Dalot pronto para atacar a titularidade no Manchester United

Diogo Dalot confessa-se pronto para lutar pela reconquista do lugar no corredor direito do Manchester United, ultimamente ocupado por Wan Bissaka. “Tenho qualidade para jogar neste clube, mas preciso de o demonstrar. É bom [ter um concorrente como Wan Bissaka] porque aumenta o meu desafio. O clube tem vários jogadores bons para cada posição. Compete-nos dificultar a vida ao treinador”, refere o lateral, titular pela última vez a 5 de março, dia em que o conjunto de Solskjaer derrotou o Derby nos ‘oitavos’ da FA Cup.

Ultrapassada a lesão muscular e o período de confinamento, Diogo Dalot apresenta-se otimista para a reta final da temporada. “É bom voltar a sentir-me confiante e confortável com a minha condição física. Vou trabalhar muito para ter a certeza de que mereço jogar no clube. Foi para isso que vim para cá”, frisa o português de 21 anos.

O Liverpool já está a preparar a próxima época e, segundo o ‘Daily Mail’, tem dois alvos identificados no Wolverhampton: Rúben Neves e Adama Traoré, dupla por quem está disposto a investir 120 M€. Para ajudar a financiar esta operação de mercado, Jürgen Klopp necessita, no entanto, de vender Shaqiri, Wijnaldum, Keita, Origi, Lovren, Wilson e Grujic, entre outros. O grupo de trabalho do futuro campeão inglês vai sofrer uma revolução...