Dan Barden e o diagnóstico de cancro nos testículos aos 20 anos: «Tudo mudou a uma velocidade louca»

Dan Barden foi diagnosticado com cancro nos testículos e vai agora iniciar os tratamentos, anunciou esta segunda-feira o Norwich, clube que o emprestou no início desta época aos escoceses do Livingston. Em declarações ao clube inglês, o guarda-redes de 20 anos revelou ter ficado em choque quando soube do sucedido, mas destaca o otimismo que agora sente e o facto de o cancro ter sido detetado cedo.





"Foi um período muito difícil e desafiante, mas o apoio da minha família, amigos e colegas ajudou-me nas últimas semanas. Não consigo agradecer o suficiente aos departamentos médicos do Norwich e do Livingston, assim como a todos no Royal Marsden Hospital. Tudo mudou a uma velocidade louca, mas todos foram absolutamente brilhantes comigo. Daniel Farke [n.d.r.: treinador do Norwich] e o treinador do Livingston, David Martindale, também me deram muito apoio", começou por dizer.E acrescentou: "O diagnóstico inicial foi um verdadeiro choque para mim, mas o positivo é que detetamos cedo e o prognóstico e os próximos passos foram todos positivos. Estou otimista e tenho uma mentalidade positiva. Estou confiante de que serei capaz de vencê-lo e que voltarei a fazer o que amo em breve. Gostaria de agradecer a todos pelo apoio. Sei que o próximo período será desafiante, pelo que peço privacidade para mim e para a minha família. Sempre que possível, farei o que puder para dar novidades sobre o meu progresso."