Dan Burn surpreende meio mundo: «Só pedi camisolas a três jogadores...»

O inglês Dan Burn, de 31 anos, já se tornou um dos favoritos dos adeptos do Newcastle. É seguidor do clube desde pequenino e agora que tem a oportunidade de envergar a camisola dos magpies, raramente esconde o sorriso.

Depois de uma exibição de qualidade, coroada com um golo, no robusto triunfo dos ingleses frente ao Paris SG na Liga dos Campeões (4-1), o jogador esteve à conversa com os jornalistas e falou de tudo, por entre temas mais sérios e outros mais 'fora da caixa'.

E quando foi questionado sobre se pensou pedir a camisola a Mbappé, que acabou nas mãos de Kieran Trippier, o defesa surpreendeu pela sinceridade, assumindo que ao longo da carreira, que já vai longa, só pediu três camisolas a adversários. E os nomes... ainda surpreenderam mais.

"Isso das camisolas é uma coisa interessante. Mas atualmente basta ires ao YouTube e ver os jogadores contra os quais já jogaste. Por isso, não peço camisolas a ninguém. Tenho uma excelente coleção - Peter Crouch, Per Mertesacker e Wayne Routledge. São as únicas que tenho e estou feliz com elas. Estão em molduras na parede", garantiu.