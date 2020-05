Dani Ceballos 'chamou' Trump na hora de dar uma nega ao Sevilha

Mesmo com a tamanha incerteza que paira sobre o futuro próximo do futebol europeu - que campeonatos ainda se vão disputar?, até quando?, quando e como aranca a próxima época?... - o mercado de transferências já começa a mexer, ainda que por enquanto mais no que diz respeito a especulações do que a negócios concretos. Ora, o futuro de Dani Ceballos é um dos que já valeu notícia em Espanha esta semana com a imprensa a dar conta da possível ida do jogador do Arsenal para o Sevilha.





De forma a (tentar) cortar o mal pela raíz no que à notícia diz respeito, o médio recorreu às redes sociais para dar um redondo 'não' a essa possibilidade de forma... alternativa: utilizando um 'gif' de Donald Trump:











O jogador, que está emprestado pelo Real Madrid, tem um passado no Betis, eterno rival do Sevilha, e quis assim 'sossegar' os adeptos que começaram rapidamente a qustioná-lo.