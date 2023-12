Daniel Farke deixa recado: «Não estou aqui para ganhar o Nobel da Paz...»

O Leeds segue na 3ª posição do Championship, segundo escalão inglês, com 41 pontos conquistados em 21 jogos disputados. Segue na perseguição a Leicester City (52 pontos) e Ipswich Town (51 pontos), sendo que tem encontro marcado com o Coventry City este sábado. Na antecâmara do duelo, o treinador Daniel Farke deixou um recado bem claro aos seus jogadores.

"A minha avaliação geral indica que devo utilizar todo o plantel. Mas não sou muito crente na teoria do entra e sai, entra e sai. Se jogas bem, manténs a posição. Mas não pode dar-te ao luxo de ter dois ou três jogos maus. É uma questão de momento. Os jogadores têm de garantir que treinam sempre como se fosse a final da Liga dos Campeões", iniciou.

"É muito complicado e há sempre muita competição por um lugar na equipa. Mas não estou aqui para ganhar o Prémio Nobel da Paz. Estou aqui para ganhar jogos", rematou.