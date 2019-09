Danny Drinkwater agredido à saída de um bar após piropos a namorada de outro jogador

Danny Drinkwater foi agredido com gravidade por um grupo de seis pessoas à saída de um bar em Manchester. O jogador do Burnley (está emprestado pelo Chelsea) ficou com marcas nos olhos, pernas, braços, ombros e fez uma rotura de tendão num tornozelo. Relatos de algumas testemunhas indicam que "havia sangue derramado por todo o lado"."Os agressores reconheceram que era o jogador da Premier League e agrediram-nos aos gritos 'vamos partir-te as pernas'", contaram.Na origem do incidente estarão estado piropos dirigidos por Danny Drinkwater à namorada de Kgosi Ntlhe, futebolista do Scunthorpe United.Danny Drinkwater foi expulso do bar pelos seguranças por estar visivelmente embriagado. O incidente ocorreu há uma semana. A polícia foi chamada ao local mas o jogador do Burnley optou por não apresentar queixa, relata o jornal inglês. Poderá ficar um mês sem jogar por causa das lesões sofridas.