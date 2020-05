Danny Rose volta a criticar retoma da Premier League: «Somos ratos de laboratório»

Mais do que cético, Danny Rose é um feroz crítico da retoma da Premier League. Os clubes ingleses têm planeado voltar aos treinos com distanciamento social esta terça-feira e quarta-feira, mas o defesa que joga no Newcastle por empréstimo do Tottenham manifestou-se contra o regresso após a suspensão causada pela pandemia do coronavírus.





"Estou mortinho por voltar a jogar futebol, mas com o que está a acontecer agora, as pessoas estão a atravessar esta pandemia de forma muito difícil, pior do que eu. Não quero estar a reclamar sobre tudo", começou por dizer o internacional inglês ao podcast ‘The Lockdown Tactics’, sendo que depois lá soltou as críticas: "As pessoas estão sugerir que devíamos voltar ao futebol, como se fossemos ratos de laboratório"."Vamos experimentar esta nova fase e ver se resulta ou não. Apenas consigo imaginar as pessoas em casa a dizer que devíamos voltar só porque ganhamos um determinado valor", rematou.