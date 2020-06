Darren Bent arrasa David Luiz: «Continua a cometer os mesmos erros que cometia no Benfica»

Darren Bent, ex-avançado inglês, que passou por clubes como Fulham, Sunderland, Aston Villa e Derby County criticou a exibição de David Luiz, central brasileiro que passou pelo Benfica, no jogo entre o Manchester City e o Arsenal, cuja equipa de Pep Guardiola venceu por 3-0. David Luiz entrou aos 24 minutos para substituir o lesionado Pablo Mari, mas foi expulso aos 49'. No entanto, antes do intervalo teve uma falha clamorosa que permitiu a Sterling fazer o 1-0 a favor dos citizens.





No programa 'TalkSport', Bent não poupou o ex-jogador do Benfica, mas também os seus treinadores. "David Luiz não é central... Tem de jogar a médio", destacou e ainda acrescentou: "Joguei contra ele, quando ainda atuava no Benfica e continua a cometer os mesmos erros que cometia na altura. É um excelente jogador, no que ao tratar bem a bola diz respeito, mas não pode jogar na defesa."Bent continuou e mostrou solidariedade com os companheiros de equipa de David Luiz. "Quando joga num sistema com dupla de centrais, o seu companheiro está sempre desconfortável. Via-se que Mustafi estava constantemente perdido", destacou.Mas, ainda insistiu um pouco mais: "Há sempre erros, falta de comunicação e constantes faltas de concentração. Precisa de melhorar muito esse aspeto e rápido."