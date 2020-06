Darren Fletcher sobre Bruno Fernandes: «É uma lufada de ar fresco com muita personalidade»

Darren Fletcher, antigo jogador do Manchester United, comentou esta sexta-feira a chegada de Bruno Fernandes a Old Trafford e como o internacional português mudou, sobretudo, a atitude da equipa desde que vestiu subiu ao relvado com os seus companheiros.

Em declarações ao site oficial do clube inglês, Fletcher elogiou as características do antigo médio do Sporting, as suas qualidades e perspetivou um meio-campo composto pelo camisola '18' dos red devils lado a lado com Paul Pogba.

"Penso que ele tem estado de forma fantástica. Toda a sua qualidade já foi demonstrada para todos. Para mim, foi a sua personalidade e a sua atitude", começou por dizer o ex-internacional inglês, a respeito de Bruno Fernandes.

"Ele tenta coisas diferentes, ele tenta passes mais difíceis mas quando perde a posse de bola é a sua reação que diz tudo. É fantástico, a sua fome de recuperar a bola. Ele não levanta os braços, não fica de mau humor nem começa a refilar", acrescentou.

Para Darren Fletcher, o facto de Bruno Fernandes assumir responsabilidades dentro de campo torna-o um jogador ainda mais valioso.

"Está a tomar as rédeas dentro do campo, está a tomar responsabilidades. Parece-se muito com aquilo que deve ser um jogador do Manchester United. Ele quer estar lá, ele quer a bola. Viu Old Trafford como se fosse o seu próprio teatro e está a desfrutar. É uma espécie de lufada de ar fresco com muita personalidade acima de tudo, aquilo que exatamente é preciso para jogar no Manchester United", apontou.

Sobre uma possível dupla entre Bruno Fernandes e Paul Pogba no meio-campo do Manchester United neste regresso da Premier League, agendado para o próximo dia 17, o ex-internacional inglês não tem dúvidas de que possa acontecer. "Sem dúvida alguma, claro que sim. Os grandes jogadores ajudam-se mutuamente."