David Bernstein prestes a anunciar um novo projeto de reestruturação do futebol inglês

David Bernstein, antigo presidente da Federação Inglesa de Futebol (FA), deverá apresentar em breve uma proposta oficial de renovação do futebol inglês, que irá diferenciar-se e, sobretudo, rivalizar com a proposta do projeto 'Bic Picture' apresentado pelo Manchester United e Liverpool, avança o 'The Athletic'.

O impacto da crise financeira provocada pela pandemia aprofundou ainda mais as necessidades de reconfiguração do futebol inglês e apesar da proposta dos conjuntos vermelhos de Manchester e Liverpool atrair um apoio geral por parte dos clubes que se encontram desesperados por uma revolução, a verdade é que os outros 14 clubes fora dos 'Big Six' mostram-se contra, alegando que o poder iria ficar ainda mais centralizado nos clubes com maior poder económico.

Apesar de o projeto de David Bernstein apresentar algumas semelhanças ao 'Big Picture', o aspeto que o diferencia é a ausência total de ligações ativas a clubes da Premier League, algo que o projeto liderado pelo ex-presidente do Manchester City defende desde a sua raiz. Bernstein acredita, ainda de acordo com a mesma fonte, que o futebol inglês precisa de ideias independentes para resolver os diferentes problemas e necessidades da FA, Premier League, das suas divisões inferiores e ainda do futebol feminino.

Na próxima quarta-feira [dia 1 de dezembro], Billy Hogan, presidente-executivo do Liverpool, Tom Werner, presidente dos reds, e Ed Woodward, vice-presidente executivo do Manchester United, sentam-se à mesa com acionistas da Premier League e com os representantes dos restantes clubes fora dos 'Big Six'. Espera-se que Liverpool e Manchester United apresentem uma nova solução.