David Luiz: «A temporada começou mal mas as coisas vão mudar»

David Luiz foi considerado o 'Homem do Jogo' no embate entre o Arsenal e o Manchester United, esta 4ª feira, que redundou na vitória do gunners por 2-0. O defesa-central brasileiro confessou, no final da partida, ao 'BT Sport', que a entrada do técnico Mikel Arteta trouxe melhorias ao futebol da formação londrina.





Best @arsenal game in a long time. Really enjoyed it. — Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) January 1, 2020

"Penso que foi ótimo. Estivemos muito bem na primeira parte e mostrámos muita maturidade no segundo tempo. Tenho de ser honesto e admitir que fisicamente não estávamos prontos mas mostrámos um coração imenso e esta equipa está preparada para mudar muito. Mostrámos hoje que vamos fazer grandes coisas no futuro", admitiu o ex-Benfica, que não via o Arsenal vencer em casa há 7 partidas, desde o triunfo sobre o Vit. Guimarães, a contar para a Liga Europa (3-2).O Arsenal conquistou, frente aos red devils, o seu primeiro triunfo da temporada em confrontos com equipas situadas na metade superior da tabela. Até ao momento, os gunners contavam com quatro empates e cinco derrotas. Um registo que o técnico espanhol pretende mudar."Mikel Arteta é uma grande treinador, assim como foi um grande jogador. Penso que ele vai conseguir melhor todos os jogadores. Na vida, quando estás feliz, os resultados são diferentes. Se trabalhas com felicidade e crença no que fazes tens resultados diferentes. Esta temporada começou muito mal mas as coisas vão mudar", garantiu David Luiz.Os elogios à exibição do Arsenal não demoraram, com Fàbregas, ex-jogador dos gunners, muito entusiasmado com as melhorias no futebol londrino.