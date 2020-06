David Luiz admite erro e aborda futuro: «Culpa da derrota foi minha mas quero ficar no Arsenal»

David Luiz estava devastado após o erro no jogo desta quarta-feira com o Manchester City, que o Arsenal perdeu por 3-0, na Premier League.





"Não é culpa da equipa, é minha. Devia ter tomado a decisão do contrato há dois meses e não o fiz. A equipa esteve bem, em especial estando com 10. O treinador é espetacular, todos os jogadores também", afirmou, à Sky Sports.O brasileiro abordou também o futuro e revelou que quer ficar em Londres."Devia ter tomado a decisão do contrato há dois meses e não o fiz. Devia ter decidido o futuro, sobre o contrato. Tenho mais 14 dias aqui e veremos se continuo ou não. Eu quero ficar, o treinador sabe. Ele também quer que eu fique, vamos esperar pela decisão", concluiu.