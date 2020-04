David Luiz apanhado a furar quarentena e não foi o único do Arsenal

Em Inglaterra os jogadores parecem estar a revelar algumas dificuldades em cumprir as instruções de ficarem em casa, principalmente os do Arsenal. David Luiz, Granit Xhaka, Nicholas Pepe e Lacazzete foram apanhados pelo jornal 'Sun' a quebrarem a quarentena, uma situação que já levou o clube londrino a reconhecer que tem de voltar a chamar a atenção dos seus atletas para a gravidade da situação.





O antigo jogador do Benfica e o internacional suíço foram vistos a conversar animadamente num jardim da estação de Oakwood, e acabaram por ser facilmente identificados pela população local.Mais grave foram os riscos corridos por Nicholas Pepe que participou num jogo com vários amigos, um encontro que acabou por ser divulgado nas redes sociais. Já Lacazette saiu para mandar limpar o seu luxuoso Audi, e foi fotografado junto de um funcionário do posto a uma distância considerada pouco segura.O clube londrino já reagiu e prometeu falar com os jogadores em causa, principalmente Nicholas Pepe. "Já falámos com eles e alertámos para a importância de ficarem em casa. O Nicholas tem de ter mais cuidado pois partilha a casa com vários elementos que participaram nesse jogo", informou fonte oficial do clube.