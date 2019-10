David Luiz revela divergências com Lampard: «As ideias dele eram diferentes das minhas»

David Luiz, ex-defesa do Chelsea, revelou quais foram as principais razões que o levaram a transferir-se dos blues para o Arsenal no último mercado de transferências, três meses depois de ter estendido o contrato com o emblema de Stamford Bridge.





O ex-jogador do Benfica revelou ainda o motivo que o levou a ingressar pelo Arsenal, clube rival do Chelsea, no último dia da janela de trasnferências. "Vim para cá porque vi o potencial que a equipa tinha e pelo que podíamos lutar. Isto é a minha mentalidade, isto é a minha ambição e é o que eu quero para o clube", concluiu.

"Eu e [Frank] Lampard tivemos conversas muito honestas. De homem para homem. As ideias dele eram diferentes das minhas. Simplesmente concordámos: 'Ok, vamos seguir caminhos diferentes', de uma forma muito honesta e matura. Jogámos juntos, ganhámos juntos. Vencemos a Liga dos Campeões, a Liga Europa, tudo juntos. Tomamos esta decisão de uma forma muito matura", revelou o internacional brasileiro de 32 anos, em entrevista ao 'The Telegraph'.