David Luiz vai ser indemnizado... pelos 7-1 da Alemanha ao Brasil

O central brasileiro David Luiz, atualmente no Arsenal, ganhou à Wemake Construções na Justiça e irá receber 30 mil reais (aproximadamente 4900 euros). A empresa de construção usou a imagem do jogador numa campanha que satirizava o jogo frente à Alemanha no Mundial 2014, que a seleção brasileira perdeu por estrondosos 7-1.

A Wemake Construções apresentou uma imagem do brasileiro a chorar acompanhada da frase que disse após o jogo: "Só queria dar alegria ao meu povo".

Ao lado da imagem surgia o texto: "Quando você contrata amadores para cuidar do sonho de sua família, é quase certeza de 7 a 1".

David Luiz processou a empresa por danos morais e uso indevido de imagem. Apesar de ter perdido em primeira instância, agora venceu.

Autor: Jorge Afonso