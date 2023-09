David May lembra 'maldades': «Urinava nas pernas dos colegas e cortava atacadores»

Os seguidores do futebol inglês não esquecem David May. Esteve durante 9 anos ao serviço do Manchester United e apesar de não ser o melhor defesa do mundo, cumpriu com empenho total a sua missão ao serviço dos red devils.

Hoje tem 53 anos e é destacado na sociedade civil inglesa pelo apoio que presta a várias associações que ajudam doentes oncológicos. Contudo, nos tempos em que era um jovem irreverente, fazia a cabeça dos colegas em água, como recordou à imprensa inglesa.

"Era maroto, admito. Cumprimentava sempre o Jordi Cruyff da mesma maneira - 'São duas cervejas San Miguel, seu sacana'. Depois tinha o hábito de urinar nas pernas dos meus companheiros quando estávamos no duche", iniciou.

"Cortava os atacadores dos chuteiras do Nicky Butt e punha Deep Heat [creme para dores musculares] nos calções do nosso roupeiro. Era terrível...", rematou.